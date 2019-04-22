«Яндекс» раскрыл стоимость «Едадила»

Головная компания «Яндекса» Yandex N.V. раскрыла стоимость агрегатора скидок «Едадил». В октябре 2018 года «Яндекс» увеличил с 10 до 100% свою долю в стартапе. Как следует из материалов Yandex N.V., поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), за 90% акций компания заплатила 233 млн руб.

Сервис «Едадил» была основана Наталией Шагариной, бывшим продакт-менеджером «Яндекса». Он предлагает электронный каталог, в котором собраны скидки на продукты и хозтовары из ближайших магазинов. Пользоваться сервисом можно через мобильное приложение и сайт компании. В сентябре, по данным «Едадила», у приложения было более 6,2 млн пользователей.

«Яндекс» впервые вошел в капитал «Едадила» в середине 2015 года, получив 10%, условия сделки стороны не раскрывали. Инвестиция должна была позволить «Яндексу» увеличить эффективность рекламы в других сервисах: компания получала возможность доказать клиентам из сферы FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары повседневного потребления), что рекламируемый товар и правда купили. Это должно увеличить долю «Яндекса» в рекламных бюджетах подобных компаний, рассказывали ранее РБК стороны сделки.