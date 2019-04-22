Начальника ГИБДД Чебаркуля уволят из органов за ДТП в нетрезвом состоянии

Начальника ГИБДД Чебаркуля уволят из органов за ДТП в нетрезвом состоянии

Начальник ГИБДД Чебаркуля в состоянии опьянения попал в ДТП. По факту произошедшего ведется проверка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве сообщили, что ДТП с участием руководителя подразделения ГИБДД Челябинской области произошло в ночь на 21 апреля. «Столкнулись два автомобиля на дороге, пострадавших в результате аварии нет. Автомобили получили механические повреждения», — говорится в сообщении.

В региональном главке уточнили, что, по предварительным данным, полицейский в момент аварии находился за рулем в нетрезвом виде. По результатам проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным мотивам, добавили в ведомстве. Меры дисциплинарного взыскания также будут приняты в отношении его руководителей.

По данным «Уралинформбюро», речь идет о 32-летнем начальнике ГИБДД Чебаркуля Григории Керусенко, который возглавил отдел в январе 2019 года.