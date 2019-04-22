Савченко обвинила «безмозглых политиков» в конфликте Москвы и Киева

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую действующие власти Украины обвиняют в подготовке терактов, назвала виновных в ухудшении отношений Москвы и Киева. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Она пояснила, что страны-соседи всегда оказывают влияние друг на друга «геополитически без войны, без конфликтов» и что это правильно с точки зрения отстаивания национальных интересов. «Безмозглые политики, жадные к власти, [не понимают этого], абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать [ситуацию]», — подчеркнула Савченко, но не уточнила, о каких конкретно политиках идет речь.

Депутат добавила, что теперь Украине «нужно потратить время», чтобы уладить проблемы с Россией. Кроме того, Савченко выразила надежду, что новые политические силы на Украине скажут действующему президенту Петру Порошенко «последнее прощай».

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году после смены власти на Украине, начала вооруженного конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к России. Страны, среди прочего, ввели в отношении друг друга различные экономические санкции и закрыли прямое авиасообщение.