Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой на выборах

Канцлер Австрии Себастьян Курц направил свои поздравления лидеру партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом сообщает австрийский телеканал Oe24/

«Я рассчитываю на совместную работу по дальнейшему развитию наших хороших двусторонних отношений», — заявил глава австрийского правительства. Канцлер подчеркнул, что Австрия заинтересована в экономическом развитии Украины, поскольку является одним из крупнейших инвесторов. «Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией», — обратился Курц к лидеру президентской гонки.

Курц также подчеркнул, что Вена по-прежнему не признает присоединения Крыма к России и требует освобождения украинских моряков, задержанных в ноябре в ходе инцидента в Керченском проливе. «Австрия придерживается санкций Европейского союза против России и требует, чтобы была восстановлена территориальная целостность страны», — заявил канцлер.

По предварительным данным ЦИК Украины, Зеленский лидирует во втором туре с результатом в 72,15% голосов. За действующего президента Петра Порошенко отдали голоса 25,55% избирателей.