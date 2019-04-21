На Украине закрылись избирательные участки

На Украине, где 21 апреля проходит второй тур президентских выборов, в 20:00 закрылись избирательные участки. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

При этом телеканал подчеркнул, что те, кто зашел на участки до 20:00, еще могут получить бюллетень и проголосовать.

Тем не менее на последнем зарубежном избирательном участке в Сан-Франциско голосование продолжается. На участке зарегистрировано почти 24 тыс. украинцев, проживающих в 12 штатах.

Второй тур выборов президента Украины начался в 08:00 по киевскому времени (совпадает с московским). Отмечалось, что все избирательные участки открылись вовремя, кроме участка в поселке Лебединское (Донецкая область).