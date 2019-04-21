Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять появление Вселенной

Зарождение Вселенной навсегда останется для ученых неразгаданным чудом. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди 21 апреля после божественной литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

«Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие ученые, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашел в них Бога», — подчеркнул он.

По мнению патриарха, теорию Большого взрыва невозможно объяснить до конца без упоминания божественного акта творения. ​Патриарх Кирилл уверил, что попытка объяснить все явления разумом «вытесняет Бога из человеческого сознания».

Он также посчитал странным использование современными учеными понятия «точка» для объяснения появления Вселенной.