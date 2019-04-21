Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять появление Вселенной

Зарождение Вселенной навсегда останется для ученых неразгаданным чудом. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди 21 апреля после божественной литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.
«Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие ученые, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашел в них Бога», — подчеркнул он.
По мнению патриарха, теорию Большого взрыва невозможно объяснить до конца без упоминания божественного акта творения. Патриарх Кирилл уверил, что попытка объяснить все явления разумом «вытесняет Бога из человеческого сознания».
Он также посчитал странным использование современными учеными понятия «точка» для объяснения появления Вселенной.