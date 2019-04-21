Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Телеведущий и диктор Ленинградского телевидения Михаил Быков скончался в возрасте 72 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

«Его голос — визитная карточка метро», — заявили там и добавили, что записали с Быковым объявления для новых, еще не открытых станций.

В пресс-службе не уточнили причины смерти диктора.

В 1969 году Михаил Быков начал работать диктором-практикантом на Ленинградском радио, через полтора года стал работать на телевидении. Он вел несколько передач, выпуски новостей, озвучивал киножурналы «Панорама ТВ» и «Ленинградская хроника».