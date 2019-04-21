Неизвестный залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Неизвестный залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

В Троицком переулке в Москве неизвестный мужчина забрался на крышу здания посольства Венесуэлы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости».

По словам собеседника ТАСС, мужчина держит в руках палку, он не реагирует на требования оцепивших здание полицейских спуститься. «Мужчина говорит по телефону и угрожает спрыгнуть», — сказал собеседник.

Источник «РИА Новости» не привел информации, выдвигал ли неизвестный какие-либо требования.

На месте работают оперативные службы. В полиции пока не прокомментировали ситуацию.