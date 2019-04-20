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Де Ниро назвал Трампа полным неудачником и гангстером

Американский актер Роберт де Ниро в ходе ток-шоу The Late Night Show with Stephen Colbert («Позднее шоу со Стивеном Кольбером») назвал президента США Дональда Трампа полным неудачником, передает Fox News.

«Вот что я сказал после его избрания: «Дайте ему шанс », — заявил Де Ниро. — Этот парень показал себя полным неудачником».

Отвечая на вопрос Кольбера о том, почему людям нравятся гангстерские фильмы, Де Ниро заявил: «Людям нравятся вещи вне закона, за исключением того, что сейчас у нас в Белом доме гангстер». «Даже у гангстеров есть мораль и этика, кодекс. Когда вы даете кому-то свое слово — это все, что у вас есть, это ваше слово. Этот парень [Трамп] даже не знает, что это значит», — продолжил актер.

Де Ниро в одном из скетчей шоу Saturday Night Life исполнил роль спецпрокурора США Роберта Мюллера. В беседе с Кольбером актер отметил, что сыграть Мюллера — «это его гражданский долг». Он также отметил, что не знает, что последует за публикацией доклада спецпрокурора по «российскому делу».

Общество
Роберт Де Ниро нецензурно выругался в адрес Трампа на Tony Awards

Летом прошлого года, выступая на вручении театральной премии Tony Awards, Де Ниро нецензурно выругался в адрес президента США, и добавил, что отметил, что пора прекратить говорить «долой Трампа». В ответ на это американский лидер назвал актера «человеком с низким IQ» и заявил, что тот получил «слишком много ударов в голову» при съемке боксерских фильмов.
 

Теги: Роберт Де Ниро, Дональд Трамп
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