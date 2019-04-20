Во Флориде двух школьниц заподозрили в подготовке массового убийства

Во Флориде двух школьниц заподозрили в подготовке массового убийства

Во Флориде арестованы две 14-летние школьницы, которых заподозрили в подготовке убийства​ девяти человек, сообщает CNN со ссылкой на полицию. В правоохранительные органы обратилась учительница, узнавшая об их планах.

Школьный совет округа Хайлендс подтвердил CNN, что две ученицы средней школы были взяты под стражу из-за «возможного плана причинить вред людям за пределами территории школы», но отказались сообщить подробности.

ABC News со ссылкой на данные полиции сообщает, что учительница заметила «истеричное» поведение школьниц, которые искали папку у нее в кабинете. «Я просто скажу им, что это шутка, если они меня вызовут или найдут папку», — заявила одна из учениц.

Позднее учительница нашла папку с восемью листами, в которых были подробно описаны планы по получению оружия, похищению и убийству девяти человек, а также избавлению от тел.

Каждой из школьниц предъявили обвинения в заговоре с целью совершения убийства и в предварительном сговоре для совершения похищения.