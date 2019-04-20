«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Информация об утечке на газопроводе в районе Новодевичьего монастыря в Москве не подтвердилась. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

Сообщение о запахе газа на улице по адресу: Новодевичий проезд, 4 поступило в 16:27. Специалисты аварийной службы провели обследование и не обнаружили утечки. Как сообщили в ведомстве, газовое оборудование работает штатно.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате хлопка газа на Новодевичьей набережной лопнул асфальт.

По информации Telegram-канала Mash, был виден огонь и трещины в поднявшемся асфальте. Коме того, по данным канала, дежурившие на месте пожарные предупреждали о новых выбросах.