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В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями. Об этом сообщает местное издание Ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МВД.

По его данным, инцидент произошел минувшей ночью. Местные жители рассказали, что сторож храма, заметив грабителей, попытался их прогнать, однако злоумышленники повалили мужчину на землю, избили его монтировками, а после скрылись с места преступления.

Несмотря на полученные травмы, мужчина смог подняться и вызвать медиков. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время полиция ведет розыск преступников.

ГТРК «Башкортостан» опубликовал видеокадры нападения злоумышленников. На записи видно, как грабители сбили мужчину с ног. Избив охранника, они скрылись с места нападения.

Теги: Башкирия, Стерлитамак, Церковь, нападение
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