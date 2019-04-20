В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Пожар в частном доме в Прокопьевске унес жизни троих человек. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу ГУМЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью. Отмечается, что двое из погибших были сожителями, а третий — гостем. Все трое злоупотребляли алкоголем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия прибыли следователи для выяснения всех обстоятельств случившегося, пояснили агентству в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.