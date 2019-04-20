«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» (Colorado Avalanche) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ одержали победу над канадским клубом «Калгари Флэймз» (Calgary Flames) и обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча прошла 19 апреля в Калгари. Игра закончилась со счетом со счетом 5:1. В составе победителей забитыми шайбами отличились Габриэль Ландескуг (10-я минута), Микко Рантанен (16, 41) и Колин Уилсон (27, 35). Из канадской команды шайбу в ворота противников на 20-й минуте забил Ти Джей Броди.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу американского клуба. В следующем раунде «Колорадо» встретится с победителем серии «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс».