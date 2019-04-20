В Воронеже погибли четыре человека в ДТП с автобусом

В Воронеже погибли четыре человека в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже. В результате погибло четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, авария произошла в субботу около 05:00 утра. Установлено, что 55-летний водитель автобуса при повороте на Ленинградскую улицу врезался в автомобиль Kia Optima под управлением 33-летнего мужчины. В результате погибли оба водителя, а также женщина 1981 года рождения и еще одна женщина, личность которой устанавливается.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины ДТП.