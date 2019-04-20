Адвокат сообщил о приговоре левому активисту из Крыма за посты в соцсети

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил активиста из Крыма Евгения Каракашева к шести годам лишения свободы за оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности в интернете. Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин, сообщается на сайте ​Международной правозащитной группы «Агора».

Адвокат отметил, что его подзащитный связывает уголовное дело против него с тем, что он пытался не допустить застройку курортной зоны у Евпатории в окрестностях соленого озера. Отмечается, что активиста задержали в день общественных слушаний.

Антифашиста Каракашева задержали и арестовали в начале февраля 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по ст. 282 (возбуждение ненависти) и ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма).

Причиной послужили опубликованные в 2014 и 2017 году в «ВКонтакте» видео и текст, а также комментарии в чате для друзей. «Медиазона» писала, что ролик начинался словами «гранату применяйте против» и заканчивался «в окна органов власти, удачи». Правоохранительные органы также нашли признаки экстремизма в интервью активиста с одним из «приморских партизан», которых обвиняли в нападениях на полицейских и массовых убийствах. При этом в 2016 году присяжные их оправдали.