Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни ​Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда ​Алена Катькало.

«По делу в отношении Бекмурзаева коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт», — сказала она.

По данным следствия, 8 октября 2000 года в чеченском городе Урус-Мартан​ Бекмурзаев подошел к двум военнослужащим и офицеру ФСБ на автомобильном рынке. После этого он застрелил их в упор из пистолета. Затем Бекмурзаев похитил у них табельное оружие и скрылся. Он передал два украденных автомата и боеприпасы к ним неустановленному лицу.

В начале 2001 года он вступил в вооруженную банду, которая нападала на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Бекмурзаев был ее участником до ноября того же года.

Его задержали и арестовали в начале июне 2017 года. В СКР отмечали, что все это время он проживал в Чечне и работал водителем такси. Против Бекмурзаева возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ (убийство двух и более лиц, хищение оружия).