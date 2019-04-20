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Общество ,  
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Глава КХЛ назвал фееричным и бескомпромиссным финал серии Кубка Гагарина

Президент ​Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко назвал фееричным и бескомпромиссным финальный матч плей-офф, в котором победил ЦСКА. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

«Только что завершилась финальная игра 11-го сезона КХЛ. Завершилась она фееричной победой хоккея. Несмотря на то, что впервые в истории КХЛ финальная серия Кубка Гагарина завершилась в четырех матчах, борьба получилась бескомпромиссной», — сказал он.

Чернышенко отметил, что «Авангард» «подарил отличную игру». Он добавил, что ЦСКА подобрал сильный тренерский состав и хороших игроков, а также клуб переехал на новую арену. По мнению Чернышенко, все это позволило ему победить.

Финальный матч плей-офф КХЛ завершился победой московского ЦСКА над омским «Авангардом» со счетом 3:2. При этом московский клуб впервые завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии со счетом 4:0.

Теги: КХЛ, Дмитрий Чернышенко, ЦСКА
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