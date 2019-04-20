Совет директоров «Газпром нефти» одобрил выплату дивидендов в ₽142,2 млрд

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал общему собранию акционеров установить дивиденды по итогам 2018 года в размере ​142,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

«Таким образом, размер дивидендов «Газпром нефти» за 2018 год может в два раза превысить уровень 2017 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена одной обыкновенной акции рассчитывается в 30 руб. с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев прошлого года (22,05 руб. за акцию). В «Газпром нефти» добавили, что размер дивидендов составляет 37,8% от чистой прибыли в 376,7 млрд руб.

Годовое общее собрание акционеров состоится 14 июня в Санкт-Петербурге. Совет директоров также предложил 1 июля определить список тех, кто имеет право получить дивиденды.

«Газпром нефть» направила 47,413 млрд руб. на выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года. Тогда стоимость одной акции составила 10 руб. По итогам года компания выплатила дивиденды в размере 71,12 млрд руб., что составило 28,1% от чистой прибыли за 2017 год в 253,3 млрд руб.