Business Insider нашел 13 «потрясающих фактов» об экономике России

Издание Business Insider опубликовало статью с 13 «потрясающими фактами» о российской экономике.

Необычной авторы считают быструю убыль населения в России. Как пишет издание со ссылкой на данные Eurasia Daily Monitor, ежедневно в России умирают 700 человек. Однако, по данным Росстата, за прошлый год население России уменьшилось на 87 тыс. человек (или в пересчете на 365 дней, уменьшалось на 238,3 человек ежедневно).

Удивило авторов и то, что нефть и газ составляют 59% российского экспорта, пишет Business Insider. По данным ФТС, в структуре российского экспорта основную долю — 53,5% — составляют минеральные продукты, большую часть которых составляют нефть и нефтепродукты (98%).

Необычным издание также сочло то, что резервы России составляют более $460 млрд при внешнем долге страны 29% от ВВП. Эти данные совпадают с данными Всемирного банка.

Кроме того, составителей статьи поразило то, что объем производства в России упал на 45% за десять лет после распада СССР, что российский рубль после введения западных санкций потерял в цене более 50%, что более 13% россиян живут за чертой бедности, а также то, что в России более 70 миллиардеров, и что на Олимпиаду в Сочи Россия потратила $50 млрд.