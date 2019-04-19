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Business Insider нашел 13 «потрясающих фактов» об экономике России

Издание Business Insider опубликовало статью с 13 «потрясающими фактами» о российской экономике.

Необычной авторы считают быструю убыль населения в России. Как пишет издание со ссылкой на данные Eurasia Daily Monitor, ежедневно в России умирают 700 человек. Однако, по данным Росстата, за прошлый год население России уменьшилось на 87 тыс. человек (или в пересчете на 365 дней, уменьшалось на 238,3 человек ежедневно).

Удивило авторов и то, что нефть и газ составляют 59% российского экспорта, пишет Business Insider. По данным ФТС, в структуре российского экспорта основную долю — 53,5% — составляют минеральные продукты, большую часть которых составляют нефть и нефтепродукты (98%).

Необычным издание также сочло то, что резервы России составляют более $460 млрд при внешнем долге страны 29% от ВВП. Эти данные совпадают с данными Всемирного банка.

Кроме того, составителей статьи поразило то, что объем производства в России упал на 45% за десять лет после распада СССР, что российский рубль после введения западных санкций потерял в цене более 50%, что более 13% россиян живут за чертой бедности, а также то, что в России более 70 миллиардеров, и что на Олимпиаду в Сочи Россия потратила $50 млрд.

Поразительным они сочли и то, что средняя ежемесячная зарплата в России составляет $670.

Удивило составителей материалов также господствующее положение на мебельном рынке России шведского магазина IKEA, долю которого они оценили в 20%. При этом первый магазин открылся в стране только в 2000 году.

Помимо этого, поразительным Business Insider нашел то, что потребление водки в России за последние 20 лет сократилось более чем на 50%, а потребление шампанского выросло на 30%.

Другими фактами, которые поразили воображение составителей подборки, оказался высокий уровень производства ядовитого асбеста. Как пишет Business Insider​, Россия произвела более 350 т асбеста за прошлый год, а также инвестировала более четверти миллиарда в алмазную отрасль Зимбабве.

Теги: Экономика, Российская Федерация
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