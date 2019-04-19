В Россию запретили ввоз альпаков и викуний из-за блютанга в Люксембурге

В Россию запретили ввоз альпаков и викуний из-за блютанга в Люксембурге

Россельхознадзор с 18 апреля ввел ограничения на ввоз из Люксембурга в Россию диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к блютангу, говорится в документе ведомства, который был направлен руководителям территориальных управлений. Речь идет о верблюдах и других представителях семейства верблюжьих (лам, альпаков, викуний).

Также ограничения касаются ввоза из Люксембурга спермы быков, баранов и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота. Ограничения касаются также транзита по территории России крупного и мелкого рогатого скота, происходящего из этой европейской страны.

Причиной такого решения стало ухудшение ситуации с блютангом (катаральной лихорадкой), которая характеризуется поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей. Последствиями болезни может стать рождение уродливого потомства.