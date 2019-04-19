ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится. Сложности с движением транспорта ЦОДД прогнозирует и в воскресенье, говорится в сообщении центра, поступившем в РБК.

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы прогнозирует сегодня вечером осложнение движения по направлению в область в вечерний час пик. На протяжении последних нескольких недель жители все чаще выезжают на дачи и за пределы города в канун выходных. К тому же сегодня замечательная погода, и мы уже сейчас видим увеличение количества автомобилей по направлению из города. А к вечеру их количество только возрастет», — предупредили в ЦОДДе.

Вечерний час пик 18 апреля, по прогнозу центра, начнется уже в 15:00 мск и продолжится до 21:00 мск. В воскресенье автомобили поедут в обратном направлении. «Из-за увеличения автомобилей ожидается ухудшение дорожной ситуации на Мичуринском и Рязанском проспектах, Дмитровском шоссе. В час пик движение также будет затруднено на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область. Возможны затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД», — дали прогноз в ЦОДДе.

Для того чтобы избежать пробок, ЦОДД рекомендует москвичам сдвинуть время поездок за город и обратно в столицу. 19 апреля покидать Москву на автомобиле лучше до 15:00 мск или после 21:00 мск. В субботу поездки лучше запланировать до 9:00 мск или после 15:00 мск.