«Сент-Луис» победил «Виннипег» в матче плей-офф НХЛ

«Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues) в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Виннипег Джетс» (Winnipeg Jets). Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча закончилась со счетом 3:2. Счет открыл на 12-й секунде встречи форвард «Виннипега» Адам Лаури. На 14-й минуте Кевин Хейз увеличил преимущество хозяев.

В начале третьего периода шайбу в ворота противников забросил Райан О’Райлли, после чего счет сравнял Брэйден Шенн. Победную шайбу забил за 15 секунд до окончания основного времени Джейден Шварц.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «блюзменов». В следующий раз противники встретятся 21 апреля в Сент-Луисе.