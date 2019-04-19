Непогода оставила без света около 11,6 тыс. жителей Иркутской области

Порядка 11,6 тыс. жителей Иркутской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в докладе (.pdf) Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

Отмечается, что 18 апреля с 14:00 до 22:38 мск массовые аварийные отключения произошли в распределительных сетях, принадлежащих «Иркутской электросетевой компании» из-за метели. По состоянию на 02:30 мск 19 апреля произошло отключение 20 линий электропередач (ВЛ 6-10 кВ), а также 212 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. В результате без света остался 101 социально-значимый объект, а также жители 35 населенных пунктов Тайшетского, Чунского, Тулунского, Зиминского и Куйтунского районов. Мощность отключенных потребителей составляет 10 МВт.

Как отметили в Минэнерго, температура воздуха в Иркутской области составляет минус 2 градуса. В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.