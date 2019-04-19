В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина

Стрельба на фоне массовых беспорядков произошла накануне вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии. В результате погибла 29-летняя женщина, говорится в заявлении правоохранительных органов провинции на странице в Twitter.

Отмечается, что полиция квалифицировала случившееся как террористический акт. По факту убийства проводится расследование.

Как сообщает ирландская газета Irish Independent, на фоне беспорядков нападавшие бросали бутылки с зажигательной смесью, в результате чего сгорели несколько автомобилей. По данным издания, бунтующие устроили погромы в преддверии очередной годовщины Пасхального восстания 1916 года, поднятого лидерами движения за независимость Ирландии.