Лукашенко отменил указ о лжепредпринимательстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил действие указа о лжепредпринимательстве (№ 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Документ вносит изменения в указ от 26 февраля 2015 года № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость». Они направлены на поэтапную отмену механизма ограничения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря отмене закона плательщики на более раннем этапе смогут принимать к вычету налог на добавленную стоимость и таким образом пополнять оборотные средства.

Указ о «​лжепредпринимательстве был принят в Белоруссии в 2012 году. Он предусматривал создание реестра организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Бизнес-сообщество неоднократно указывало на ненужность этого указа. Активным сторонником сохранения указа был Комитет госконтроля. Правки в указ и перспектива его отмены были восприняты как попытка связать руки контролирующим органам. В качестве аргумента указывалось, что в том числе благодаря действию указа удалось «в десятки раз» снизить «присутствие в экономике субъектов хозяйствования с признаками лжеструктур».