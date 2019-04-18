Российский МИД назвал мифом международную изоляцию Крыма

Международной изоляции Крыма не существует, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Изоляция Крыма — это миф», — сказала она.

Захарова заметила, что «наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова» является проведение в Крыму Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). «Есть лжефорумы, а это — настоящий», — добавила представитель российского МИДа.

Форум начался 18 апреля и продлится до 20 апреля. ЯМЭФ проходит в пятый раз. В этом году участие в форуме принимают более 4,5 тыс. человек из 100 стран мира.