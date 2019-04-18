Вице-мэр Москвы сообщил о планах отказаться от заборов вокруг газонов

Власти Москвы решили отказаться от желто-зеленых заборов вокруг газонов из-за сокращения случаев парковки на траве. Об этом сообщил вице-мэр по ЖКХ Петр Бирюков, передает ТАСС.

«Мы видим, что все меньше и меньше, да и практически уже мало, кто нарушает правила парковки автомобилей и заезжает на газонную часть», — сказал он. Вице-мэр добавил, что нормативно-правовые документы позволяют воздействовать на водителей через штрафы.

Бирюков отметил, что, когда город разделен на кусочки заборами, — это «не здорово». По его словам, заборы ломаются и создают неприятный вид.

Он рассказал, что постепенно власти будут от них отказываться и приводить в порядок газоны. По словам Бирюкова, останутся только те заграждения, которые предусмотрены правилами дорожного движения у переходов и особо опасных мест.