Песков отнес причисление себя к среднему классу к категории ощущений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать данные, по которым число относящих себя к среднему классу россиян снизилось. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Не знал, что «Сбербанк CIB» проводят опросы. Не знаем, какая выборка, методология, критерии среднего класса, не имеем возможности комментировать», — сказал он.

Песков отметил, что на основании очищенных статистических данных известно, кто относится к категории бедных. Например, на данных Росстата и налоговых служб. По словам пресс-секретаря, одной из целей национальных проектов российского президента Владимира Путина является снижение числа бедных в стране.

«Но кто считает себя сами средним классом или ниже — это ощущенческая категория, а надо смотреть цифры», — сказал он. Песков отметил, что при этом нельзя сравнивать Москву и Туву. «А есть ли у нас понятие среднего класса? Непонятно, чем CIB оперирует», — добавил он.

Ранее газета «Ведомости» написала, что доля относящих себя к среднему классу россиян снизилась до 48% в 2018 году с 60% в 2014 году. Издание основывалось на итогах ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB». Согласно ему, доля полагающих, что их доходы ниже среднего уровня, также выросла с 35% до 48%.