В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Брэдли Уэлш (Фото: BradleyWelshRIP / Facebook)

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.

В Facebook полиции Эдинбурга сообщается, что накануне вечером поступило сообщение о происшествии на Честер-стрит. Экстренные службы по прибытии на место ЧП обнаружили мужчину, который был серьезно ранен. Позднее он умер. По данным полиции, случай расценивается как подозрительный, ведется расследование.

Ирвин Уэлш, автор романа «На игле», по которому был снят одноименный фильм, выразил в Twitter сожаление в связи со смертью боксера. «Мое сердце разбито. Прощай, мой удивительный и прекрасный друг», — написал он.

Брэдли Уэлш сыграл в фильме «На игле-2» бандита мистера Дойля. Он получил эту роль после того, как сразился с 360 людьми подряд, включая режиссера фильма Дэнни Бойла.