В Таиланде допустили закрытие пляжа из фильма с Ди Каприо еще на пять лет

В Таиланде допустили закрытие пляжа из фильма с Ди Каприо еще на пять лет

В Таиланде на острове Пхи-Пхи Лей могут на пять лет закрыть для туристов пляж Майя Бэй, где снимался фильм с Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на главу Национального парка Ноппарат Тара.

Он отметил, что экосистема бухты постепенно восстанавливается. Сотрудники нацпарка и волонтеры планируют посадить 23 тыс. кораллов.

Директор парка Ворапхота Ломлима отметил, что бухту придется закрыть, пока природа полностью не восстановится. По его словам, это должно произойти в течение четырех–пяти лет.

Власти Таиланда закрыли бухту в мае 2018 года на четыре месяца для восстановления коралловых рифов. Впоследствии пляж закрыли еще на полгода.

Бухта Майя Бэй известна благодаря фильму «Пляж» британского режиссера Денни Бойла, главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. До введения запрета ежедневно ее посещали около 5 тыс. человек.