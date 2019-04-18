Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие, сообщил в интервью ТАСС руководитель бригады специалистов Уралвагонзавода (УВЗ) Михаил Бегман.

Бегман пояснил, что покрытие нанесено на всю верхнюю переднюю часть машины, расположенную под наклоном. Без такого материала танкист может поскользнуться, взбираясь на танк либо выполняя работы по его обслуживанию, особенно в дождливую погоду.

Представитель УВЗ сообщил, что Т-14 может защитить водителя-механика от каких-либо воздействий, «например, от взрыва противодонной мины, когда удар приходится не на позвоночник, а равномерно распределяется по всему телу, теряя при этом критическую опасность для человека».

По мнению Бегмана, «Армату» по цене и уникальности можно сравнить с гоночным болидом. «Не так много, но и не мало людей в Москве, у которых имеется Land Cruiser, а у кого есть боевой гоночный болид? Только у Уралвагонзавода», — заявил он.