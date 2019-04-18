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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Уралвагонзавод подал к «Собеседнику» иск на 1 руб.

Уралвагонзавод (УВЗ) подал к еженедельной газете «Собеседник» иск о защите деловой репутации и компенсации морального вреда в размере 1 руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражного суда Москвы.

Заявление поступило в суд к 5 апреля. Иск пока не принят к производству и оставлен без движения до 13 мая.

Как говорится в материалах суда, истец не доплатил 10 тыс. руб. госпошлины и не представил доказательств на получение права на льготы по ее уплате. Пошлина по иску должна составлять 18 тыс. руб., поскольку заявлены три неимущественных требования.

В качестве ответчиков УВЗ указал учредителя еженедельника ООО «Собеседник-Медиа» и журналистов издания — Ольгу Кузнецову и шеф-редактора сайта sobesednik.ru Антона Зарицкого.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе корпорации, заявление направлено на защиту деловой репутации. Представитель УВЗ заявил, что компания требует разместить на сайте текст судебного решения и удалить спорную статью, но не уточнил, какую именно.

Агентство предполагает, что речь может идти о мартовской публикации, в которой говорится, что работники УВЗ «сводят счеты с жизнью». «Собеседник» пока не прокомментировал ситуацию.

Теги: «Уралвагонзавод», иск в суд, Собеседник
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