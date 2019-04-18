«Роскосмос» ответил на обвинения в заимствовании идеи видеоролика у NASA

Видеоролик «Мы — российский космос», который был показан во время концерта в Кремле, посвященном Дню космонавтики, «пришелся многим по душе». Так пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал «РИА Новости» обвинения в заимствовании идеи ролика у американского аэрокосмического агентства (NASA).



«Надо сказать, что Ту-144 и «Конкорд» тоже внешне очень похожи», — добавил Устименко.

Мотивационный ролик, посвященный достижениям советской и современной российской космонавтики, опубликован на YouTube-канале госкорпорации. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что клип похож на видео «We are NASA», которое американское агентство обнародовало в ноябре прошлого года. Ролик также рассказывает о достижениях в космосе и о дальнейших планах по освоению космического пространства.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. В 1961 году в этот день космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые совершил облет вокруг Земли, который продлился 1 час 48 минут.

