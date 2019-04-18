Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» встретится с испанской «Барселоной», а лондонский «Тоттенхэм» — с амстердамским «Аяксом».

Первые матчи пройдут 30 апреля в Лондоне и Барселоне, ответные — 7 мая в Амстердаме и Ливерпуле.

Победители встретятся в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде.

Участники полуфинала стали известны по итогам ответных матчей 1/4 Лиги чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Порту» со счетом 4:1. Игра между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» завершилась со счетом 3:4, однако лондонский клуб вышел в полуфинал турнира благодаря большему количеству голов в выездном матче.

