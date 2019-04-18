Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,85 -0,25 EUR Бирж. 72,10 -0,22 Brent 71,88 +0,97% USD Нал. 64,57 63,48 EUR Нал. 72,98 71,50 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1294 +0,0010 BTC/USD Бирж. 5 257,80 +22,70 IMOEX 2 568,26 +0,33% RTSI 1 265,51 +0,80% DJIA 26 449,54 -0,01% Nasdaq 7 996,08 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
CVS Health $92 (+71,26%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
CVS Health $92 (+71,26%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 17 апр, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 17 апр, 13:13
Пользователи пожаловались на сбой в работе Google Технологии и медиа, 02:41 Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов Общество, 02:27 Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после смерти Общество, 02:05 Журналисты пожаловались на поломку Galaxy Fold в первые дни использования Технологии и медиа, 02:03 Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Общество, 01:32 Космический корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США Технологии и медиа, 01:22 СМИ уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре Общество, 00:57 Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну Политика, 00:39 В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ Общество, 00:34 «Тоттенхэм» впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов Спорт, 00:26 Посольство сообщило об отсутствии россиян среди жертв ДТП на Мадейре Общество, 00:22 «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Спорт, 00:02 Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym Бизнес, 00:00 Саммит G20 впервые пройдет в арабской стране Политика, 17 апр, 23:47
Общество ,  
0 
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» встретится с испанской «Барселоной», а лондонский «Тоттенхэм» — с амстердамским «Аяксом».

Первые матчи пройдут 30 апреля в Лондоне и Барселоне, ответные — 7 мая в Амстердаме и Ливерпуле.

Победители встретятся в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде.

Участники полуфинала стали известны по итогам ответных матчей 1/4 Лиги чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Порту» со счетом 4:1. Игра между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» завершилась со счетом 3:4, однако лондонский клуб вышел в полуфинал турнира благодаря большему количеству голов в выездном матче.
 

Теги: Лига чемпионов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter