В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

В Санкт-Петербурге задержали 11 участников ежегодной акции «День молчания», посвященной проблемам замалчивания дискриминации, насилия, преступлений на почве ненависти и негативного отношения к ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщил РБК представитель «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алексей Назаров.

Акция проходила около Гостиного двора в форме одиночных пикетов. «Сотрудники полиции сначала не обращали внимания, а потом, конечно, начали говорить нам, что акция незаконна, — сообщил Назаров. — Они задержали несколько участников акции, в том числе, моего молодого человека, хотя он, например, стоял без плаката, у него был только заклеен рот».

После этого, по его словам, участники акции двинулись по каналу Грибоедова к Спасу на крови, но по пути их начали задерживать сотрудники полиции. «Там был, например, известный петербургский уголовник Тимур Булатов, который указывал кого задерживать», — добавил Назаров.

Кроме того, по его словам, участники акции «видели, как задерживали одного гомофоба». «Это несовершеннолетний, который совершил нападение на одного из участников акции. Он ударил одного из них ладонью, кажется, что ничего серьезного», — пояснил Назаров.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.