Саммит G20 впервые пройдет в арабской стране

Ежегодный саммит G20 в 2020 году пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, встреча состоится 21-22 ноября. Об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA).

Повестка для саммита затронет финансовые, экономические и социальные темы, в том числе вопросы энергетики, цифровой экономики, окружающей среды, климата, торговли, сельского хозяйства и так далее.

В преддверии мероприятия в Саудовской Аравии пройдут подготовительные встречи на уровне министров, а также встречи для высокопоставленных правительственных чиновников из стран-членов объединения, для представителей частного сектора, гражданского общества и международных организаций.

Как отмечает SPA, саммит в Эр-Рияде станет первой встречей G20, которая состоится в арабском государстве.

В 2018 году местом проведения встречи стал Буэнос-Айрес, в этом году саммит «Группы двадцати» примет японская Осака.