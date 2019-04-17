Замглавы администрации Забайкальского края умер на рабочем месте

Первый замруководителя администрации губернатора Забайкальского края 69-летний Сергей Трофимов скончался на рабочем месте. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.

«Сердце Сергея Борисовича Трофимова остановилось незадолго до начала очередного пленарного заседания парламента», — говорится в сообщении.

Трофимов был официальным представителем главы региона в заксобрании края. Отмечается, что пленарное заседание начали с минуты молчания. В правительстве Забайкальского края также выразили соболезнования родным и близким Трофимова.

Сергей Трофимов родился в 1949 году в городе Хилке Читинской области. В 1968 году окончил Читинский политехнический техникум, после чего начал работать на лесопромышленном комбинате «Читалес».

С 1996 по 2005 год он занимал должность замглавы администрации Читинской области и курировал государственно-правовые и кадровые вопросы. Впоследствии стал замгубернатора региона. С 2008 по 2013 год он был депутатом заксобрания Забайкальского края. В это время Трофимов возглавлял комитет по государственной политике и местному самоуправлению.