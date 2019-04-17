Путин заявил о необходимости изменить систему управления «без революций»

Президент Владимир Путин заявил, что правоохранительную и судебную системы нужно реформировать профессионально и «без революций». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нам, знаете, в этой сфере, которая имеет выход на миллионы людей, на всех граждан России, нужно руководствоваться известным медицинским правилом — не навредить. Здесь шашкой ни в коем случае махать нельзя», — сказал он на встрече с выпускниками программы подготовки кадрового резерва РАНХиГС.

Путин добавил, что необходимо проводить реформы «эволюционным путем» и «без лозунгов», чтобы они не привели к нежелательным результатам, которые потом «не порадуют». При этом он подчеркнул, что без изменений в системе управления будет практически невозможно воплотить поставленные задачи.