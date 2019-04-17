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Chevron $146 (+20,66%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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ГТЛК нашла инвесторов для создания угольного терминала в Мурманске

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписала акционерное соглашение с несколькими инвесторами по строительству угольного терминала «Лавна» в Мурманске, передает корреспондент РБК.

В строительстве терминала помимо ГТЛК примут участие «БизнесГлобус» предпринимателя Андрея Бокарева (бизнесмену принадлежит 5% порта), «Центр развития портовой инфраструктуры», «СДС-Уголь» бизнесменов Михаила Федяева и Владимира Гридина и «дочка» РЖД «РЖД инфраструктурные проекты».​

«Проект по развитию порта «Лавна» является стратегическим для нашей страны. Это <...> порт в Мурманске, который позволит переваливать 18 млн т угля в год. Предусмотрено также строительство подъездных путей необщего пользования протяженностью 2,3 км», — прокомментировал подписание соглашения министр транспорта Евгений Дитрих. Он подчеркнул, что власти страны «долго шли к этому проекту» и что государственная ГТЛК «объединила усилия» частных инвесторов.

«В ноябре прошлого года было подписано концессионное соглашение между концедентом — Росморречфлот и концессионером — «Морской торговый порт «Лавна». Процесс привлечения стратегических инвесторов занял менее 5 месяцев, и это очень хороший результат», — добавил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Проект строительства комплекса «Лавна» в том числе включен в государственную программу «Развитие транспортной системы России». Ожидается, что инвесторы вложат в проект 24 млрд руб, отмечал ТАСС. Частичное открытие терминала мощностью 9 млн т планируется на декабрь 2019 года, порт должен начать полностью функционировать в декабре 2021 года.

Теги: новый терминал, Строительство
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