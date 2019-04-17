В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram. Там же размещено видео с камер наблюдения, на котором видно, как началась потасовка.

По данным МВД, трое посетителей бара «Бенефис» попросили бармена включить лезгинку. Затем они остановили у стойки бара посетителя со словами: «Танцуй, давай, да!»

«Когда 34-летний Олег ответил отказом, они начали требовать, чтобы для них станцевала лезгинку «эта женщина», обращаясь к его супруге. Завязалась потасовка», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине нанесли несколько глубоких проникающих ранений. Он скончался на месте до приезда скорой. В результате драки еще один мужчина получил ранения и был госпитализирован.

МВД также сообщает, что трое мужчин из Дагестана находились в Севастополе по работе — занимались отделочными работами. Правоохранительные органы ведут расследование.