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Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат. Об этом РБК сообщила замдиректора информационной политики администрации города Галина Назарова.

Она рассказала, что Абдуллина родила ребенка, ставшего первым в 2019 году. Власти Омска вручили ей букет цветов и сертификат на покупку детских товаров в одном из магазинов города на сумму 20 тыс. руб.

«Согласно налоговому кодексу подарки свыше 4 тыс. руб. облагаются налогом. И не администрация просила вернуть, а налоговая служба. Так происходит в случае выигрышей, в случае подарков от частных дарителей», — сказала Назарова.

Она отметила, что когда женщина получала подарок, то подписала документ, в котором это было прописано. По ее словам, 17 апреля представитель городской администрации вручил матери деньги на погашение налога. «Насколько мне известно, претензий [у Сании Абдуллиной] не осталось», — добавила Назарова.

Ранее портал «Город 55» писал, что женщина получила письмо от департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска. В нем было требование заплатить налог в размере более 2,3 тыс. руб. за подарок, полученный при рождении ребенка.

Абдуллина подтвердила РБК, что получила средства на погашение налога. «Да, действительно мне передали деньги, 2,5 тыс. руб., естественно, когда их уже замучали звонками. Но они даже извинения не принесли. Сумму мне передали со словами «мы просто решили коллективом помочь вашей семье», — сказала она.

Женщина добавила, что изначально передавшая ей подарок чиновница сказала, что ей нужно расписаться в получении букета и сертификата для отчетности. По ее словам, после того, как она поставила роспись, ей сказали, что впоследствии придет налоговое уведомление. «Я расстроилась, но была готова вернуть налог за сертификат, но когда я увидела налог на букет цветов, я просто зарыдала», — заявила Абдуллина.

Теги: новости РБК, Омск, Налог, Администрация, рождение ребенка
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