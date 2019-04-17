Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат. Об этом РБК сообщила замдиректора информационной политики администрации города Галина Назарова.

Она рассказала, что Абдуллина родила ребенка, ставшего первым в 2019 году. Власти Омска вручили ей букет цветов и сертификат на покупку детских товаров в одном из магазинов города на сумму 20 тыс. руб.

«Согласно налоговому кодексу подарки свыше 4 тыс. руб. облагаются налогом. И не администрация просила вернуть, а налоговая служба. Так происходит в случае выигрышей, в случае подарков от частных дарителей», — сказала Назарова.

Она отметила, что когда женщина получала подарок, то подписала документ, в котором это было прописано. По ее словам, 17 апреля представитель городской администрации вручил матери деньги на погашение налога. «Насколько мне известно, претензий [у Сании Абдуллиной] не осталось», — добавила Назарова.

Ранее портал «Город 55» писал, что женщина получила письмо от департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска. В нем было требование заплатить налог в размере более 2,3 тыс. руб. за подарок, полученный при рождении ребенка.