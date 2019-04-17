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Chevron $146 (+20,32%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Умер историк и диссидент Валентин Мороз

Украинский историк и диссидент Валентин Мороз скончался во Львове в возрасте 83 лет. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

Мороз умер во вторник, 16 апреля. Причина смерти не называется. Власти Львова выразили соболезнования родным и близким Мороза. «Политзаключенные — это люди, которые являются примером непреодолимого духа, которые не стояли в стороне, а своими действиями, словами отстаивали свои взгляды. Именно таким был Валентин Мороз», — заявил мэр города Андрей Садовый.

Мороз родился в 1936 году в Волынской области, окончил исторический факультет Львовского государственного университета, после чего работал учителем в сельской школе. С 1964 года Мороз начал преподавать в педагогических институтах Луцка и Ивано-Франковска.

В 1965 году историк получил четыре года тюрьмы за антисоветскую агитацию и пропаганду. В 1970 году — девять лет тюрьмы и пять лет ссылки по той же статье за распространение своих текстов. В 1979 году Мороза и еще четырех политзаключенных в рамках договоренности между США и СССР обменяли на двух граждан Советского Союза, которые обвинялись в Соединенных Штатах в шпионаже. Мороз жил в США и Канаде, а в 1990 году вернулся на Украину.​

Теги: диссидент, историк, смерть
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