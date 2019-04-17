СМИ сообщили о нападении бывшего хоккеиста «Ак Барса» на женщину в Казани

СМИ сообщили о нападении бывшего хоккеиста «Ак Барса» на женщину в Казани

Выступавший за «Ак Барс» хоккеист Дмитрий Обухов применил силу к женщине, машина которой преградила ему проезд, сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на потерпевшую — Снежану Д. Эту информацию также подтверждает издание KazanFirst.

Она рассказала, что врачи зафиксировали у нее ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы. Инцидент произошел в Казани 12 апреля.

Издание также опубликовало запись произошедшего, сделанную камерой наблюдения. Однако качество записи низкое, разобрать, кто именно на ней запечатлен, трудно.

«Девушка обратилась в отдел полиции 12 апреля с заявлением о том, что на проезжей части одной из улиц Казани в центре неизвестный ей нанес побои. По данному факту проводится проверка», — заявили в пресс-службе УМВД России по Казани на вопрос РБК об инциденте с участием хоккеиста Дмитрия Обухова.

РБК не удалось оперативно связаться с Обуховым.