В метро Лондона отключили Wi-Fi из-за протестов экологических активистов

Власти Лондона временно отключили Wi-Fi в метро британской столицы после угроз со стороны экологических активистов движения Extinction Rebellion. Об этом пишет The Guardian.

Как поясняет газета, с начала недели тысячи протестующих блокируют свободное движение в нескольких ключевых местах Лондона, например, на мосту Ватерлоо. Таким образом они призывают правительство страны обратить внимание на «растущий климатический кризис».

В среду, 17 апреля, активисты пригрозили нарушить работу общественного транспорта, после чего по требованию полиции Wi-Fi в метро был временно отключен. Власти пообещали восстановить беспроводную сеть как можно быстрее, однако, пишет The Guardian, заранее не предупредили пассажиров об отключении доступа в интернет.

Издание добавляет, что суммарно с понедельника были задержаны 290 протестующих. В целом, по словам организаторов, аналогичные демонстрации проходят или были запланированы в 80 городах среди 33 стран, включая Индию, Австралию и США.​