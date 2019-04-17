В Пакистане из-за проливных дождей погибли около 40 человек

В Пакистане из-за проливных дождей погибли около 40 человек

В нескольких районах Пакистана из-за проливных дождей погибли 39 человек, еще 135 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDMA).

По данным организации, от проливных дождей пострадали провинции Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере 80 домов были повреждены.

Как передает Radio Pakistan, грозы, сильные дожди и порывистый ветер ожидаются в Пенджабе, Исламабаде и Кашмире. За последние сутки в Исламабаде выпало 57 мм осадков, в Равалпинди — 24 мм, Лахоре — 43 мм.

В провинции Белуджистан из-за наводнения, вызванного дождями, за последние четыре дня погибли 11 человек и еще восемь получили ранения.

Главный министр Пенджаба Сардар Усман Хан Буздар распорядился выделить все необходимые ресурсы на борьбу с последствиями продолжающихся проливных дождей и на оказание помощи населению.