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Chevron $146 (+20,73%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека

В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

По одной из версий, причиной пожара стало замыкание проводки. «Хозяин частного дома 1947 года рождения пустил на некоторое время пожить четверых граждан одной из бывших союзных республик. Возможно, они сегодня ночью могли включить электрообогреватель», — заявил руководитель регионального управления Валерий Горелых, пояснив, что ночью температура воздуха опустилась до минус 10 градусов.

Портал E1.ru уточняет, что строители-гастарбайтеры, которым было по 25–35 лет, разместились в подвале. Ночью, после возникновения пожара они не смогли выбраться и задохнулись. Хозяевам, которые находились на первом этаже, удалось эвакуироваться.

Как сообщили в региональном главке МЧС, пожар произошел в доме на улице Прохожей. Информация о возгорании поступила пожарным в 3:46 по местному времени (1:46 мск). Его площадь составила 50 кв. м. В тушении принимали участие четыре единицы техники и 13 человек. Открытое горение удалось ликвидировать к 4:22 по местному времени (2:22 мск).

Теги: Екатеринбург, Пожар, жертвы
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