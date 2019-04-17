В Южной Корее мужчина устроил поджог в доме и убил пятерых соседей

В Южной Корее мужчина устроил поджог в доме и убил пятерых соседей

Житель южнокорейского города Чинджу убил пять человек, еще 13 пострадали, передает Yonhap со ссылкой на заявление полиции.

Мужчина поджег свою квартиру, после чего, вооружившись ножом, напал на соседей, которые эвакуировались из здания, сообщили полицейские. Он убил пять человек, включая 12-летнюю девочку.

Мужчину задержали, им оказался 42-летний местный житель. Он заявил, что был недоволен тем, что ему задержали зарплату, и поэтому совершил нападение. В полиции указали, что нападавший безработный.

Соседи нападавшего заявили правоохранителям, что мужчина страдал шизофренией. Полиция изучает медицинские данные задержанного.