Умер американский писатель-фантаст Джин Вулф

Американский писатель-фантаст Джин Вулф умер в возрасте 87 лет, сообщается на сайте издательства Tor. Он страдал от сердечного заболевания.

«Он оставляет за собой впечатляющий объем работы, но, тем не менее, нам его будет очень не хватать», — говорится в сообщении издательства

Вулф родился в Нью-Йорке, участвовал в Корейской войне. После возвращения в США получил специальность инженера в Хьюстонском университете. Работал в журнале Plant Engineering, также участвовал в разработке машины для производства чипсов Pringles.

Вулф написал несколько десятков произведений, включая «Книгу Нового Солнца». Писатель в 1996 году стал лауреатом Всемирной премии фэнтези, в 2007 году был включен в Зал славы научной фантастики.