UniCredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций

Итальянский банк Unicredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию нарушений санкционных программ, включая связанные с уничтожением оружия массового поражения, сообщается на сайте американского Минфина.

По версии США, UniCredit в период с января 2007 года по декабрь 2011 года провел более 2 тыс. платежей на общую сумму более $500 млн через американские финансовые учреждения «при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ».

По данным американского Минфина, UniCredit нарушил санкции против Бирмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.

В августе 2018 года США внесли в список санкций против КНДР российский банк «Агросоюз». Также Минфин ввел индивидуальные санкции против 47-летнего гражданина КНДР Йонга Вона, который, по данным ведомства, проживает в Москве. По информации американского финансового ведомства, он является представителем Внешторгбанка КНДР в российской столице и способствовал проведению крупных транзакций через «Агросоюз» в Северную Корею.